Girone B di Serie C, il pronostico di Perugia-Torres: i consigli per il posticipo del Curi

Girone B di Serie C, luci accese al “Renato Curi” per il match che chiude la 14ª giornata. Il Perugia , che vive un periodo molto delicato a livello societario, proverà a tenere alta la concentrazione e a conquistare l’intera posta a spese della Torres , che in classifica ha cinque punti in più rispetto agli umbri (22 contro 17).

Comparazione quote: Perugia-Torres 1X+Under 3,5

Il Perugia di Aimo Diana ha in scia la sconfitta contro la Pianese, la sesta in tredici giornate: per la sesta volta consecutiva gli umbri hanno concesso almeno un gol ai loro avversari. Al contrario, la Torres (sette punti raccolti nelle ultime tre esibizioni) ha collezionato tre clean sheet di fila e nelle ultime dieci giornate ha perso solo sul campo della Reggiana.

In trasferta, però, gli uomini allenati da Alfonso Greco non hanno ancora vinto (tre pareggi e altrettante sconfitte), mettendo a segno appena tre reti. Risultati dei precedenti alla mano, c’è un esito ricorrente che sembra poter andar bene anche nel posticipo del Curi. Si tratta della combo 1X più Under 3,5, pronostico che richiede due condizioni: il Perugia imbattuto e massimo tre reti totali. Questa opzione è offerta a 1.83 da Eplay24 e da NetBet, a 1.67 da Snai.