Montenegro senza perdere e Croazia vincente: il tris passa da Bruxelles

Cipro-Montenegro: continuità ospite e almeno due reti

Quattro vittorie e un pareggio hanno consegnato al Montenegro il primo posto e la promozione. Cipro, già secondo, arriva però da quattro risultati utili consecutivi e può opporre una resistenza concreta. La combinazione X2 + Over 1,5 richiede che il Montenegro non perda e che si segnino almeno due gol complessivi: comprende dunque anche l’1-1. L’assenza dello squalificato Savić riduce le certezze difensive degli ospiti, mentre la classifica già definita lascia aperta la possibilità di cambi nelle due formazioni.

Pronostico: X2 + Over 1,5 complessivo, quota indicativa 1,72.

Belgio-Italia: la necessità belga può aprire la partita

Il Belgio deve cercare la vittoria per qualificarsi, mentre l’Italia può raggiungere i quarti anche pareggiando. Le due nazionali arrivano però da successi costruiti in rimonta: 2-1 dei belgi in Turchia e 3-1 degli azzurri sulla Francia. L’Italia ha subito almeno una rete in ogni giornata del girone. L’Over 2,5 punta su una partita nella quale il Belgio debba aumentare la pressione, offrendo anche occasioni agli avversari. La gestione del pareggio resta il principale rischio, soprattutto se il punteggio rimanesse bloccato a lungo.

Pronostico: Over 2,5, quota indicativa 1,60.

Croazia-Repubblica Ceca: il fattore campo sostiene il segno 1

La Croazia ha ottenuto i suoi tre punti proprio contro la Repubblica Ceca, battuta 2-1 all’andata. Gli ospiti hanno perso tutte le cinque partite del girone e si presentano senza il capitano Krejčí, squalificato. Ai croati manca Kramarić, ma la sfida di Osijek offre un avversario più accessibile rispetto a Spagna e Inghilterra. Il segno 1 permette di seguire la superiorità croata senza imporre una soglia di gol, comprendendo anche successi contenuti. Resta da considerare che ai padroni di casa basta un pareggio per conservare il terzo posto.

Pronostico: 1, quota indicativa 1,52.

Le scelte della terzina

Cipro-Montenegro: X2 + Over 1,5 complessivo , quota 1,72.

Belgio-Italia: Over 2,5 , quota 1,60.

Croazia-Repubblica Ceca: 1, quota 1,52.

Moltiplicatore complessivo indicativo: x4,18.