Tra rotazioni e qualificazione, la terzina prende quota a x5,27

Parola d'ordine: continuità. Dopo il successo del sabato, la domenica ha regalato ben due proposte vincenti . La prima era una terzina con moltiplicatore 4,18 in cui figurava l'Over 2,5 di Belgio-Italia . La seconda, da quota 4,82 , partiva da una chicca , l'Over 3,5 di Finlandia-San Marino .

Kazakistan - Slovacchia

La Slovacchia ha già conquistato la promozione e si presenta ad Astana con numerosi cambi annunciati dal tecnico Weiss. Le assenze di diversi titolari possono ridurre gli automatismi di una squadra rimasta imbattuta nel girone. Il Kazakistan ha invece segnato e subito gol in tutte e cinque le partite, pur senza riuscire a vincere. La squalifica di Samorodov pesa sull’attacco di casa, ma le rotazioni slovacche e la continuità realizzativa dei kazaki orientano la scelta verso entrambe a segno.

Pronostico: Gol, quota 1,90

Germania - Olanda

Il 3-1 ottenuto in Serbia ha mantenuto aperta la corsa della Germania ai quarti. A Berlino serve un’altra prova convincente contro un’Olanda che arriva dal 7-0 alla Grecia e può gestire il vantaggio in classifica. I tedeschi possono contare sul fattore campo e sulla qualità di Wirtz e Havertz, mentre gli ospiti devono rinunciare a Van Dijk. La necessità di cercare i tre punti sostiene il segno 1, in un confronto nel quale la Germania dovrà evitare di concedere troppo alle ripartenze avversarie.

Pronostico: 1, quota 1,85

Gibilterra - Malta

Malta ha raccolto sette punti nelle prime tre partite, confermando maggiore continuità rispetto a Gibilterra. I padroni di casa hanno segnato una sola rete nel girone e arrivano dalla sconfitta per 2-0 contro Andorra. L’assenza dello squalificato De Barr riduce ulteriormente le opzioni offensive, mentre Malta deve fare a meno di Satariano. Il primo posto già conquistato può incidere sul ritmo degli ospiti, ma il rendimento complessivo e le difficoltà realizzative di Gibilterra fanno preferire il successo maltese.

Pronostico: 2, quota 1,50

Riepilogo

KAZAKISTAN - SLOVACCHIA: Gol a 1,90

GERMANIA - OLANDA: 1 a 1,85

GIBILTERRA - MALTA: 2 a 1,50

Moltiplicatore complessivo: x5,27