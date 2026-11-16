Un vantaggio prima dell’intervallo e due sfide da gol: terzina da x5,61

L’Islanda cerca i punti necessari per chiudere al comando e può sfruttare le difficoltà iniziali del Lussemburgo. Gli ospiti hanno subito gol nel primo tempo in tutte le cinque partite del girone e all’andata erano già sotto 2-0 all’intervallo. Óskarsson e Gudjohnsen hanno firmato insieme nove delle dodici reti islandesi nella competizione, confermandosi i principali pericoli per la difesa avversaria. La scelta riguarda il vantaggio dei padroni di casa al termine della prima frazione.

Pronostico: 1 primo tempo, quota 1,73

Grecia - Serbia

La Serbia ha perso ogni partita del girone, ma è riuscita a segnare in quattro occasioni su cinque. Una combinazione che rende interessante il mercato delle reti contro una Grecia chiamata a reagire e ancora in corsa per i quarti. All’andata i greci si sono imposti per 2-1, mentre gli ospiti arrivano dal 3-1 subito contro la Germania. Le difficoltà difensive serbe e la necessità dei padroni di casa di cercare il risultato sostengono una partita da almeno tre gol.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,62

Svizzera - Scozia

La Svizzera ha dominato il girone, subendo appena una rete, ma affronta l’ultima giornata con il primo posto già acquisito e una formazione destinata a cambiare. Akanji e Ndoye hanno lasciato il ritiro, mentre Xhaka, Muheim e Manzambi sono indisponibili. La Scozia deve vincere e sperare in un passo falso della Slovenia: McGinn, McTominay e Adams sono attesi tra i riferimenti offensivi. Le rotazioni svizzere e la necessità degli ospiti di attaccare rendono interessante il Gol, pur contro una difesa finora molto efficace.

Pronostico: Gol, quota 2,00

Riepilogo

ISLANDA - LUSSEMBURGO: 1 primo tempo a 1,73

GRECIA - SERBIA: Over 2,5 a 1,62

SVIZZERA - SCOZIA: Gol a 2,00

Moltiplicatore complessivo: x5,61