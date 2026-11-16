© Getty Images

Il pronostico di Scozia-Svizzera: McTominay e Che Adams a caccia del miracolo

Gli scozzesi devono battere gli elvetici e sperare in un passo falso della Slovenia contro la Macedonia
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Amedeo PaioliAmedeo Paioli

Pubblicato il 16.11.2026, 11:43

2 min

Svizzera-ScoziapronosticoNations League

Nel gruppo 1 della League B il pareggio di Maribor tra Slovenia e Svizzera ha complicato i piani della Scozia che, nonostante abbia battuto la Macedonia del Nord, ha visto sfumare l’aggancio al secondo posto.

Comparazione quote: Svizzera-Scozia Over 2,5

McTominay e compagni affronteranno quindi stasera la Svizzera (già promossa) ma anche il miracolo (ovvero battere la fin qui imbattuta nazionale elvetica) potrebbe non servire se, come appare probabile, la Slovenia dovesse avere la meglio sul fanalino di coda Macedonia (già battuta all’andata per 2-0).

Nel calcio le sorprese non mancano e la Scozia ha il dovere di provarci sperando in qualche buona notizia da Skopje. Nel dubbio si potrebbero considerare Goal e/o Over 2,5.

Il Goal si gioca a 1.86 su Eplay24, a 1.83 su Bet365, a 1.82 su Bwin. L'Over 2,5 è quotato a 1.90 da Eplay24, a 1.85 da Sisal e Snai.

Tutte le news
Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS