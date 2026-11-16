Il pronostico di Scozia-Svizzera: McTominay e Che Adams a caccia del miracolo
Nel gruppo 1 della League B il pareggio di Maribor tra Slovenia e Svizzera ha complicato i piani della Scozia che, nonostante abbia battuto la Macedonia del Nord, ha visto sfumare l’aggancio al secondo posto.
Comparazione quote: Svizzera-Scozia Over 2,5
McTominay e compagni affronteranno quindi stasera la Svizzera (già promossa) ma anche il miracolo (ovvero battere la fin qui imbattuta nazionale elvetica) potrebbe non servire se, come appare probabile, la Slovenia dovesse avere la meglio sul fanalino di coda Macedonia (già battuta all’andata per 2-0).
Nel calcio le sorprese non mancano e la Scozia ha il dovere di provarci sperando in qualche buona notizia da Skopje. Nel dubbio si potrebbero considerare Goal e/o Over 2,5.
Il Goal si gioca a 1.86 su Eplay24, a 1.83 su Bet365, a 1.82 su Bwin. L'Over 2,5 è quotato a 1.90 da Eplay24, a 1.85 da Sisal e Snai.
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