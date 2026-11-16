Danimarca-Norvegia, chi resta fuori tra Hojlund e Haaland? Ecco il pronostico

Sembrava una missione impossibile e invece l’impresa alla Danimarca è riuscita. Hojlund (autore di una doppietta) e compagni nell’ultimo turno sono andati a vincere in Portogallo (4-1) rimettendo in piedi il discorso qualificazione e, soprattutto, dando un dispiacere alla Norvegia di Haaland che contava sui lusitani per compiere l’aggancio in classifica. Certo vale la pena sottolineare che il Portogallo aveva già staccato il biglietto per i quarti di finale ma adesso la situazione vede la Danimarca seconda con 9 punti e la Norvegia terza con 6, Norvegia che è in vantaggio negli scontri diretti avendo vinto all’andata per 3-2.