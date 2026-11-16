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Danimarca-Norvegia, chi resta fuori tra Hojlund e Haaland? Ecco il pronostico

La nazionale di Copenaghen cerca almeno un punto per restare seconda e qualificarsi ai quarti di finale
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Amedeo PaioliAmedeo Paioli

Pubblicato il 16.11.2026, 21:00

2 min

Danimarca-NorvegiaHaaland

Sembrava una missione impossibile e invece l’impresa alla Danimarca è riuscita. Hojlund (autore di una doppietta) e compagni nell’ultimo turno sono andati a vincere in Portogallo (4-1) rimettendo in piedi il discorso qualificazione e, soprattutto, dando un dispiacere alla Norvegia di Haaland che contava sui lusitani per compiere l’aggancio in classifica. Certo vale la pena sottolineare che il Portogallo aveva già staccato il biglietto per i quarti di finale ma adesso la situazione vede la Danimarca seconda con 9 punti e la Norvegia terza con 6, Norvegia che è in vantaggio negli scontri diretti avendo vinto all’andata per 3-2.

Comparazione quote: Danimarca-Norvegia Goal+Over 2,5

Basta dunque poco per intuire che i giochi per la piazza d’onore sono ancora apertissimi. Alla nazionale di Copenhagen basterà un pareggio per restare seconda mentre quella di Oslo dovrà per forza vincere se vuole  (finalmente) raggiungere i danesi e soffiare loro la qualificazione in virtù dei risultati conseguiti negli scontri diretti. Al Parken Stadium può accadere di tutto, sia il Goal che l’Over 2,5 sembrano essere nell’aria. La combo che lega i due esiti è offerta a 1.64 da Eplay24 e NetBet, a 1.65 da Vincitu.

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