Danimarca e Norvegia si giocano l’accesso ai quarti con due attacchi capaci di indirizzare la partita. I danesi hanno appena segnato quattro reti in casa del Portogallo, mentre i norvegesi arrivano dal 3-1 contro il Galles e possono affidarsi alla pericolosità di Haaland. Il dato più significativo riguarda proprio gli ospiti: hanno segnato e subito almeno una rete in ogni partita del girone . Alla Norvegia serve una vittoria, condizione che rende difficile immaginare una gestione troppo prudente per tutti i novanta minuti. La scelta è il Gol.

Pronostico: Gol a quota 1,45

BOSNIA-ERZEGOVINA - ROMANIA

Il 4-2 dell’andata offre un precedente favorevole all’Over, ma contano soprattutto le caratteristiche della sfida. La Romania deve cercare la vittoria e arriva da un girone segnato da numerose difficoltà difensive. La Bosnia, già certa del secondo posto, può affrontare la partita con maggiore libertà, pur dovendo rinunciare a Tabakovic. Nell’ultimo turno ha perso 3-2 contro la Svezia, mostrando ancora una volta risorse offensive e qualche fragilità. La necessità degli ospiti di esporsi può favorire una gara con occasioni da entrambe le parti e almeno tre reti complessive.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,85

ISRAELE - AUSTRIA

L’Austria ha già conquistato la promozione grazie a un percorso senza sconfitte. Israele, invece, non ha ancora vinto e deve inseguire un risultato pieno per migliorare la propria situazione. Gli austriaci si sono imposti 3-1 all’andata e dispongono di una struttura di gioco più solida, ma il turnover annunciato da Rangnick rappresenta un elemento da considerare. Le rotazioni possono ridurre gli automatismi, soprattutto in avvio. Il segno 2 resta comunque sostenuto dalla superiorità mostrata nel girone e dalle difficoltà di Israele, costretto anche a rinunciare allo squalificato Raz Shlomo.

Pronostico: 2 a quota 1,56

Riepilogo

DANIMARCA - NORVEGIA: Gol a quota 1,45

BOSNIA-ERZEGOVINA - ROMANIA: Over 2,5 a quota 1,85

ISRAELE - AUSTRIA: 2 a quota 1,56

Moltiplicatore complessivo: x4,18