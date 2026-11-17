Il Portogallo arriva da una partita che ha evidenziato problemi difensivi, ma anche dalla necessità di reagire per chiudere al primo posto. Il Galles può affrontare l’ultima giornata senza poter modificare la propria posizione e cercare una prestazione offensiva davanti al pubblico di casa. Le assenze di Rúben Dias e Palhinha riducono la protezione centrale degli ospiti, mentre quelle di Ampadu e Neco Williams pesano sull’equilibrio gallese. Quattro delle cinque gare del Portogallo nel girone hanno prodotto almeno tre reti : l’Over 2,5 punta sulla qualità offensiva portoghese e sulle difficoltà delle due retroguardie.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,53

POLONIA - SVEZIA

La Polonia deve cercare punti contro una Svezia già promossa, ma ancora ricca di soluzioni offensive. Le assenze nella difesa polacca possono incidere contro gli attaccanti ospiti, mentre la necessità di ottenere un risultato dovrebbe spingere i padroni di casa a proporsi con continuità. La Svezia arriva dal 3-2 sulla Bosnia e aveva vinto 3-1 anche il confronto d’andata con la Polonia. La combinazione tra qualità degli attacchi e difesa polacca rimaneggiata sostiene l’Over 2,5, pur lasciando un’incognita legata alle possibili rotazioni degli scandinavi.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,61

UNGHERIA - IRLANDA DEL NORD

È uno scontro diretto per il primo posto: all’Irlanda del Nord basta un pareggio, mentre l’Ungheria deve vincere per conquistare la promozione. Gli ospiti hanno costruito il proprio percorso sulla difesa, mantenendo la porta inviolata in tutte le cinque giornate. Per gli ungheresi serviranno quindi pazienza e precisione, oltre alla qualità di Szoboszlai, disponibile per la sfida. L’Ungheria arriva da tre vittorie consecutive e può contare sul sostegno del pubblico. Le squalifiche di Orbán e Vitális complicano le scelte, ma il segno 1 resta la soluzione per una squadra chiamata a prendere l’iniziativa.

Pronostico: 1 a quota 1,94

Riepilogo

GALLES - PORTOGALLO: Over 2,5 a quota 1,53

POLONIA - SVEZIA: Over 2,5 a quota 1,61

UNGHERIA - IRLANDA DEL NORD: 1 a quota 1,94

Moltiplicatore complessivo: x4,78