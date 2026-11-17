La 38ª giornata della serie A brasiliana si apre stasera con Coritiba-Santos , gara tra chi vuole provare a entrare nel lotto delle partecipanti alla Copa Sudamericana (i padroni di casa) e chi, invece, ci si trova già e non vuole lasciarlo. In pratica il Coritiba ha 42 punti in classifica e insieme al Botafogo (42 punti anche lui) occupano il dodicesimo posto mentre il Santos ha 47 punti all’attivo ed è nono.

Comparazione quote: Coritiba-Santos segno 2

L’attacco del Santos è abbastanza prolifico (ha finora realizzato 50 reti) ma anche la difesa fa registrare numeri elevati (ha incassato 49 reti) mentre il Coritiba ha sicuramente realizzato meno reti (in tutto 40) e ne ha prese un paio di più (51 le reti al passivo).

La formazione di casa viene da 6 esiti NoGoal nelle ultime 7 partite e da 5 Under 2,5 consecutivi mentre Neymar e compagni rispondono con 8 esiti Goal nelle ultime 9 esibizioni di campionato r 8 Over 2,5 nelle ultime 10. Quello che però qui può interessare di più è anche l’unica vittoria (contro il... Vitoria) del Coritiba nelle ultime 9 gare disputate (2 pareggi e 6 ko nelle altre). Il rendimento recente bianconero è decisamente migliore (nelle ultime 13 giornate si contano 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte) e questo ultimo confronto indirizza chiaramente anche il pronostico con il 2 che si lascia preferire.

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