Ormai è da un po’ che in cima al Brasileirao il Flamengo scappa e il Palmeiras insegue. La distanza è al momento di 3 punti e la capolista stasera, a mezzanotte e mezza (ora italiana), ospita l’Atletico Paranaense che è quinto e da un lato lotta per cercare di guadagnare una posizione (che permetterebbe l’accesso diretto alla fase a gironi della Copa Libertadores) e dall’altro cerca di non farsi agganciare da chi sta solo tre punti dietro e potrebbe soffiargli anche i preliminari.