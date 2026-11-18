Quattro giornate dalla fine del campionato il Palmeiras è impegnato a inseguire il Flamengo capolista (che ha tre punti di vantaggio) e il Cruzeiro , che è terzo ma con ben 13 lunghezze di distacco, è impegnato a tenere a distanza (attualmente +3) la Fluminense che è quarta.

Comparazione quote: Cruzeiro-Palmeiras Goal

Una situazione che, al momento, garantisce l’accesso alla fase a gironi della Copa Libertadores sia al Palmeiras (già matematicamente qualificato) che al Cruzeiro (che deve gestire i 6 punti di vantaggio sull’Atletico Paranaense, quinto ma primo dei due che, per accedere alla fase finale della più prestigiosa competizione continentale, deve almeno per il momento passare attraverso i preliminari).

Con questa situazione di partenza va in scena, stasera a mezzanotte e mezza, la sfida tra Cruzeiro e Palmeiras con l’undici ospite che ha come obiettivo l’aggancio alla vetta e, per farlo, deve per forza conquistare i 3 punti al Mineirao sperando che il Flamengo inciampi in casa contro l’Atletico Paranaense.

Il Cruzeiro non pareggia in campionato da 16 turni consecutivi e viene da 6 vittorie nelle ultime 7 giornate (4 nelle ultime 4).

Il Palmeiras, invece, non perde in campionato da 12 turni di fila (7 vittorie e 4 pareggi) e ha conquistato la finale di Copa Libertadores (affronterà l’Estudiantes).

Il Cruzeiro, considerando tutte le competizioni, segna regolarmente almeno una rete da 18 gare mentre Vitor Roque e compagni in 3 delle ultime 4 trasferte di Brasileirao hanno chiuso sullo 0-0. Stavolta, però, un pareggio chiuderebbe probabilmente i giochi per la conquista del titolo e la differenza di motivazione potrebbe fare la... differenza.

Secondo logica sono tre gli esiti da considerare e potrebbero anche essere legati tra loro... il 2, il Goal e l’Over 2,5. La vittoria del Palmeiras vale 2.45 per Eplay24, 2.40 per AdmiralBet, 2.35 per Bwin. Il Goal vale 1.58 per Eplay24 e Betsson, 1.57 per Bwin. L'Over 2,5 è a 1.71 su Eplay24 e DomusBet, a 1.70 su Bwin.