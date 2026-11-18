Sono soltanto sei le lunghezze che dividono Vasco e Internacional ma, a 4 turni dalla fine del massimo campionato brasiliano , il Vasco lotta per non perdere il suo posto nella prossima Copa Sudamericana mentre l’Internacional è impegnato a mantenere il suo punticino di vantaggio sul quart’ultimo posto che significa retrocessione .

Comparazione quote: Vasco-Internacional segno 1

L’undici di Rio ha realizzato finora 45 reti che sono 7 in più rispetto a quelle messe a segno dal club di Porto Alegre (e la classifica giustifica questa differenza) ma ne ha subìte 50, ovvero ben 8 in più dell’Internacional (e qui qualche perplessità è d’obbligo).

Il Vasco ha conquistato la finale di Copa del Brasile a spese del Palmeiras e in campionato viene da due vittorie di fila in trasferta contro Atletico Paranaense e Chapecoense mentre l’Internacional risponde con 10 punti conquistati nelle ultime 6 giornate con i due ko rimediati nelle ultime 2 trasferte (sui campi di Mirassol prima e Fluminense poi). E, a proposito di trasferte, disastroso il bilancio del club di Porto Alegre se si allarga il discorso alle ultime 10 gare “fuori”: una sola vittoria (contro la già retrocessa Chapecoense), due pareggi e ben 7 sconfitte.

Con questi dati è impossibile non essere d’accordo con le quote che "suggeriscono" il segno 1: a 1.64 su Eplay24, a 1.62 su Snai, a 1.60 su Betsson.