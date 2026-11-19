La Lazio ha segnato almeno due gol nelle ultime quattro gare di campionato all’Olimpico. Dopo il 2-2 con il Milan sono arrivati il 3-1 al Monza e due vittorie per 2-1 contro Parma e Cagliari. Il Lecce fuori casa ha alternato risultati molto diversi, dal 3-0 di Udine all’1-5 di Frosinone. La continuità dell’attacco biancoceleste dà peso all’Over 2,5.

Pronostico Over 2,5 a quota 1,51

ELVERSBERG - FRIBURGO

L’Elversberg ha già battuto in casa il Leverkusen per 3-2, l’Augsburg per 4-3 e il Mainz per 4-1. Anche nella sconfitta contro il Bayern è riuscito a segnare. Il Friburgo, dal canto suo, ha trovato la porta in tutte e quattro le trasferte e ha incassato gol nelle ultime tre. Per entrambe, il rendimento sul campo di sabato indica il Gol.

Pronostico Gol a quota 1,49

TOTTENHAM - IPSWICH

Nelle ultime tre in casa il Tottenham ha segnato sette volte, distribuendo le reti tra Aston Villa, Coventry e Crystal Palace. L’Ipswich arriva da cinque giornate consecutive con entrambe le squadre a segno. In trasferta ha fatto due gol sia a Manchester contro il City sia a Hull, ma in cinque viaggi ha anche raccolto 13 palloni nella propria rete.

Pronostico Gol a quota 1,65

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