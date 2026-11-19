L’Alavés ha segnato in cinque delle sei partite casalinghe, restando a secco soltanto contro il Valencia. Il Deportivo ha chiuso con entrambe le squadre a segno 9 giornate su 12 . Il dubbio riguarda le due trasferte più recenti, contro Atlético Madrid ed Espanyol, nelle quali i galiziani sono rimasti a zero. Nelle quattro precedenti, però, avevano sempre segnato e concesso almeno un gol.

Pronostico Gol a quota 1,87

AUGSBURG - MAINZ

Dopo nove giornate l’Augsburg conta 20 gol fatti e 20 subiti, con otto partite da Over 2,5. Il Mainz ha superato la stessa soglia sette volte e fuori casa ha già prodotto risultati come il 5-0 di Amburgo e il 4-3 di Mönchengladbach. Anche quando cambia la squadra che prende in mano la partita, entrambe tendono a lasciare spazio al terzo gol.

Pronostico Over 2,5 a quota 1,41

MONZA - FIORENTINA

La Fiorentina ha superato la soglia delle due reti complessive in 10 partite su 11, comprese tutte e cinque le trasferte. Fuori casa i viola hanno segnato 10 gol e ne hanno subiti 12. Anche il Monza ha centrato quattro Over in cinque gare interne, con risultati che vanno dal 4-0 al Cagliari all’1-4 contro il Napoli. L’unica eccezione è lo 0-1 con l’Atalanta.

Pronostico Over 2,5 a quota 1,53

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