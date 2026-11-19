Il pronostico di Verona-Cesena: con tre punti Baroni aggancia il Mantova al quarto posto in classifica
Chiusa la parentesi dedicata alla Nations League, i campionati tornano protagonisti e venerdì sera la Serie B propone l’anticipo della 12ª giornata. Al Bentegodi arriva il Cesena ovvero la squadra che, insieme al Sudtirol, ha pareggiato più di tutte finora: ben 6 volte. Un Verona che di pareggi ne colleziona parecchi… ma soprattutto a metà gara, tanto che l'X primo tempo è uscito ben sette volte in undici giornate nelle partite giocate dagli scaligeri.
Comparazione quote: Verona-Cesena segno 1
Il Cesena, reduce dalla vittoria per 1-0 sul Catanzaro, ha segnato uno o due gol in nove occasioni su undici. Le uniche due volte in cui è rimasto a secco? Entrambe in trasferta, contro Benevento e Modena. Con un successo l’Hellas, miglior attacco casalingo del campionato cadetto, si porterebbe al quarto posto in classifica agganciando il Mantova.
A pronostico può starci il segno 1, valutato 1.70 da Eplay24, 1.69 da DomusBet, 1.67 da Snai. Possibile anche l’Over 1,5 Casa, in lavagna a 1.66 su Eplay24 e NetBet, a 1.65 su Snai.
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