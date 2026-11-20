Il Napoli di Allegri torna in campo con il proposito di interrompere la striscia di tre partite di fila senza vittorie (due ko e un pareggio) tra campionato e Champions. Al Maradona arriva il Torino , che come il Napoli non sorride da 270 minuti: sconfitte contro Como e Frosinone, pareggio con il Lecce. Ecco il pronostico di Napoli-Torino , in programma sabato 21 novembre alle 20.45.

Comparazione quote: Napoli-Torino Simeone marcatore

Le due squadre navigano a metà classifica separate da un solo punto. Un andamento rallentato dalle reti subite con regolarità da azzurri e granata: i primi incassano gol da 8 partite consecutive, i secondi hanno chiuso con la porta inviolata solo al Tardini di Parma.

I numeri dicono che il Toro ha collezionato il Multigol 2-3 nelle cinque gare esterne fin qui disputate. E in questa sfida si può ipotizzare che i partenopei possano realizzare due o tre reti, come capitato negli ultimi due precedenti casalinghi con il Toro. Il Multigol Casa 2-3 è quotato a 1.93 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Sisal. Al Maradona torna da avversario Giovanni Simeone, che ha già segnato 5 gol contro il Napoli. L'ipotesi che il Cholito vada a segno contro la sua ex squadra è offerta a 4.00 da Eplay24 e StarYes, a 3.95 da Vincitu.