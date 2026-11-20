Comparazione quote: Parma-Roma Over 2,5

Il Parma è rimasta l'unica formazione senza Over 3,5 in campionato. Solo 9 i gol realizzati dai ducali, secondo peggior attacco del campionato dopo il Venezia. La Roma viaggia col miglior attacco del torneo (31 gol) e nelle ultime sei partite giocate, tutte le competizioni comprese, ha sempre fatto registrare l'Over 2,5. L'ipotesi che in Parma-Roma vengano realizzati almeno tre gol è proposta a 1.50 da Eplay24, a 1.47 da BetFlag e Snai.

L'offerta sale a 1.70 per la combo 2+Over 2,5.