Le ultime due partite hanno permesso all’Espanyol di tornare a respirare. I 4 punti presi contro Villarreal (1-0) e La Coruna (0-0) gli hanno permesso di allontanarsi un po’ (2 punti) dalla zona retrocessione. Stasera, nell’anticipo de LaLiga, i biancoblu saranno ospiti dell’Athletic Bilbao che, con una partita da recuperare, si trova invece ai margini delle posizioni che valgono l’Europa.