Pronostico Athletic Bilbao-Espanyol, nell'anticipo di Liga si guarda al Parziale/Finale
Le ultime due partite hanno permesso all’Espanyol di tornare a respirare. I 4 punti presi contro Villarreal (1-0) e La Coruna (0-0) gli hanno permesso di allontanarsi un po’ (2 punti) dalla zona retrocessione. Stasera, nell’anticipo de LaLiga, i biancoblu saranno ospiti dell’Athletic Bilbao che, con una partita da recuperare, si trova invece ai margini delle posizioni che valgono l’Europa.
Comparazione quote: Athletic Bilbao-Espanyol Parziale/Finale 1/1
Ad eccezione di una sola partita di campionato (quella contro l’Atletico Madrid) i baschi hanno sempre chiuso il primo tempo e il match con lo stesso segno.
Se le quote sorridono all’1 si potrebbe allora provare anche l’accoppiata Parziale/Finale 1/1 che è in lavagna a 2.13 su Eplay24 e NetBet, a 2.04 su MarathonBet.
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