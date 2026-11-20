Comparazione quote: Troyes-Le Havre segno 1

Il Le Havre, infatti, dopo 10 giornate non ha ancora mai vinto una partita e ha collezionato, fin qui, soltanto un paio di pareggi (1-1 a Lione al secondo turno e 0-0 in casa con l’Angers un paio di partite dopo). Per il resto un ruolino di marcia disastroso con sole 9 reti realizzate e ben 22 subìte (non è però la peggior difesa del campionato). Il Troyes di punti ne ha invece messi insieme 8, quattro nelle prime due giornate (0-0 con il Paris Fc e 2-1 al Lorient) e altri 4 nella penultima (2-0 al Le Mans) e terz’ultima (0-0 a Tolosa) esibizione prima di cadere (ma solo 0-1) all’ultimo turno in casa del Psg.

Vale la pena aggiungere che il Troyes sembra gradire molto Under 2,5 e NoGoal (ne ha messi insieme 7 in 10 partite disputate) mentre il Le Havre è meno regolare con 5 Under 2,5 e altrettanti Over 2,5 lasciando al Goal (6 in tutto) un leggero vantaggio sui NoGoal (4).

Con queste premesse il segno 1, accompagnato anche da una quota interessante, è quello che si lascia preferire.

Il successo del Troyes è offerto a 2.20 da Eplay24, a 2.15 da Bwin, a 2.10 da William Hill.