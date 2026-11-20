Dopo la sosta per le Nazionali e la Nations League si riparte anche in Bundesliga con l’anticipo di stasera (fischio d'inizio alle 20.30) tra Bayern e Colonia .

Comparazione quote: Bayern-Colonia No Goal

La formazione bavarese riparte dal primo posto in classifica, a braccetto con il Dortmund e, almeno per una notte, potrebbe tornare a recitare l’abituale ruolo di capolista solitaria. Di fronte un Colonia quart’ultimo con un paio di lunghezze di vantaggio sull’Union e questa trasferta, sulla carta impossibile, presenta un solo vantaggio... coincide con la trasferta di domani del Lipsia a Berlino dove, almeno sulla carta, i “Rot Bullen” potrebbero fare bottino pieno impedendo all’undici della Capitale di lasciare al Colonia il posto che, almeno provvisoriamente, significa spareggio retrocessione.

Se in fatto di Over 2,5 non c’è partita (il Bayern ne ha 8 all’attivo, il Colonia 5) c’è invece un elemento in comune tra le due formazioni che si affrontano stasera. L’undici di Kompany (che torna in panchina dopo il malore che lo aveva costretto a saltare 5 partite) e quello di Wagner hanno fin qui collezionato soltanto 2 NoGoal ciascuno. Considerato il premio irrisorio associato al segno 1 (senza trascurare che il Colonia non è ancora mai andato in rete nei primi tempi delle 4 gare in trasferta finora disputate) questa potrebbe essere l’occasione giusta per provare a guardare proprio in direzione del NoGoal.

Un esito quotato a 1.96 da Eplay24, a 1.90 da Bwin, a 1.83 da Eurobet.