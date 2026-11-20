Le ultime due gare di campionato al San Mamés hanno portato sei punti, sei gol segnati e uno subito: 4-0 al GETAFE e 2-1 alla REAL SOCIEDAD . L’ ATHLETIC BILBAO presenta un bilancio interno di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, con cinque partite consecutive senza perdere.

Il fattore campo orienta verso il segno 1, pur considerando le assenze di Vivian, Guruzeta e Sannadi. L’ESPANYOL ha segnato in tutte le sei trasferte disputate, ma ne ha perse tre.

I catalani arrivano dallo 0-0 con il DEPORTIVO e hanno avuto la sosta a disposizione per lavorare con Sarabia. Per i baschi sarà quindi importante mantenere equilibrio mentre cercano la porta avversaria. Il successo semplice permette di considerare anche una gara decisa da una sola rete.

Pronostico: vittoria ATHLETIC BILBAO, segno 1 a quota 1,49

Troyes-Le Havre

La classifica dà alla sfida un peso rilevante: TROYES penultimo con otto punti, LE HAVRE ultimo a quota due. Gli ospiti arrivano da sei sconfitte consecutive e hanno raccolto un solo punto nelle quattro trasferte disputate.

Il TROYES ha mostrato maggiore compattezza nelle ultime tre uscite: 0-0 a TOLOSA, 2-0 al LE MANS e sconfitta per 1-0 contro il PSG. Un solo gol subito nel periodo sostiene la fiducia nei padroni di casa, che devono però fare i conti con le assenze difensive di Diaz e Gozzi.

Il rendimento interno resta discontinuo, con una vittoria in cinque gare. Il segno 1 trova sostegno soprattutto nelle difficoltà avversarie, mentre l’esordio di Ismaël sulla panchina del LE HAVRE rappresenta un’incognita da considerare.

Pronostico: vittoria TROYES, segno 1 a quota 2,15

Riepilogo