Le assenze di Neuer e Davies possono pesare sulla tenuta difensiva dei padroni di casa, che devono rinunciare anche a Gnabry, Luis Díaz e Saibari. Per Musiala è atteso il ritorno tra i convocati, senza dare per scontata una maglia da titolare.

Il COLONIA arriva da quattro gare di campionato senza vittorie e appena due gol segnati nel periodo: la rete ospite è la condizione più delicata della scelta. Anche gli uomini di Wagner hanno assenze importanti, con Hübers, Van den Berg e Skhiri indisponibili. Il pronostico resta compatibile con un 2-1 o un 3-1, mentre qualsiasi vittoria bavarese senza reti al passivo non sarebbe sufficiente.

Pronostico: BAYERN MONACO vincente ed entrambe a segno, 1 + Gol a quota 2,10

Troyes-Le Havre

Il TROYES affronta una concorrente diretta dopo tre partite nelle quali ha concesso complessivamente una sola rete. Il LE HAVRE arriva invece da sei sconfitte consecutive, con 15 gol subiti nelle ultime cinque giornate e un solo punto raccolto nelle quattro trasferte disputate.

Le difficoltà difensive degli ospiti sostengono la possibilità di un successo interno accompagnato da almeno due reti complessive. Il riferimento più recente è il 2-0 del TROYES contro il LE MANS, ottenuto nell’ultima partita davanti al proprio pubblico.

Resta una scelta impegnativa: i padroni di casa hanno segnato soltanto sette gol in dieci giornate e devono rinunciare in difesa a Diaz e Gozzi. Anche l’esordio di Ismaël sulla panchina del LE HAVRE aggiunge un’incognita. La combinazione richiede vittoria del TROYES e Over 1,5: risultati come 2-0 e 2-1 sono sufficienti, mentre l’1-0 non soddisfa il pronostico.

Pronostico: TROYES vincente e Over 1,5, quota 2,60

Riepilogo