Domenica all'ora di pranzo va in scena Juventus-Venezia , match della dodicesima giornata di Serie A . A Torino arriva la penultima in classifica (due vittorie e nove sconfitte), che prima della sosta ha battuto per 2-1 l'Udinese in uno scontro diretto per la salvezza . La Juve, invece, aveva pareggiato per 2-2 al Franchi di Firenze. Ecco quote e pronostico di Juventus-Venezia .

Comparazione quote: Juventus-Venezia 1+Multigol 2-4

Il Venezia ha perso le cinque trasferte finora disputate incassando due gol di media a partita. Numeri da brividi per i lagunari, che tra l'altro con soli 8 gol segnati hanno anche il peggior attacco della Serie A. La Juventus allo Stadium ha centrato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta (0-3 con la Lazio). Discontinui nel rendimento, i bianconeri si sono dimostrati ben più "costanti" nel collezionare un particolare esito: si tratta del Multigol 2-4, che si è visto nelle ultime 10 gare giocate da Bremer e compagni tra campionato ed Europa League.

Con la Juve chiaramente favorita per la vittoria, con quote che oscillano tra 1.33 e 1.39, si può allora considerare la combo che lega l'1 e il Multigol 2-4: 2.04 l'offerta di Eplay24, NetBet e Vincitu.