La 12ª giornata di Serie B propone il testacoda Catanzaro-Palermo . I rosanero sono gli unici ancora imbattuti del torneo cadetto (otto vittorie e tre pareggi) dopo aver superato prima della sosta, con un pareggio, anche l'impegnativo esame Ascoli . Ecco il pronostico di Catanzaro-Palermo , in programma sabato 21 novembre alle ore 17.15.

Comparazione quote: Catanzaro-Palermo Over 0,5 Ospite 1° tempo

Chiaro come la classifica imponga il segno 2 (l'offerta dei bookie oscilla tra 1.75 e 1.90) che con Catanzaro e Palermo in campo non si vede rispettivamente da tre e quattro giornate consecutive. Piccolo neo per la capolista: nelle sei partite esterne giocate, è andata al riposo in vantaggio solo ad Arezzo. i calabresi qualche settimana fa ne hanno presi 4, dall’Ascoli, nel primo tempo.

La squadra di Pippo Inzaghi ha le carte in regola per andare a segno nella prima frazione. Una valutazione condivisa dai bookmaker: per Eplay24 e Vincitu vale 1.58 l'Over 0,5 Ospite primo tempo, 1.57 invece l'offerta di Sisal.