Le quattro gare interne dell’ELVERSBERG hanno prodotto 20 reti, 12 segnate e 8 subite . In tutte è uscito l’Over 2,5, compreso il 4-1 al MAGONZA. Il FRIBURGO ha superato la stessa soglia in tre trasferte su quattro e arriva da quattro vittorie consecutive tra campionato e coppe.

L’ELVERSBERG deve rinunciare a Mickelson, Pinckert e Seifert, tre assenze che pesano sulle rotazioni difensive. Il FRIBURGO ha vinto 2-0 contro l’UNION BERLINO prima della sosta. Per superare quella soglia può contare anche sul contributo dei padroni di casa, sempre a segno nelle quattro partite disputate davanti al proprio pubblico.

Pronostico Over 2,5 a quota 1,54

EINTRACHT FRANCOFORTE-HOFFENHEIM

L’EINTRACHT ha segnato e subito sette gol in quattro gare interne, con almeno quattro reti complessive in tre occasioni. L’HOFFENHEIM ha incassato nove gol in quattro trasferte e ha superato la stessa soglia due volte, nel 3-2 di COLONIA e nel 3-1 di PADERBORN. Anche il recente 3-1 dell’EINTRACHT sull’AMBURGO va nella stessa direzione.

Le assenze di Gendrey, Hajdari e Hranáč riducono le opzioni difensive dell’HOFFENHEIM. La linea richiede comunque una quarta rete, quindi anche una partita vivace può fermarsi un gol sotto. Il ritmo delle gare interne dell’EINTRACHT e quanto concedono gli ospiti fuori danno sostanza alla quota.

Pronostico Over 3,5 a quota 1,83

NEWCASTLE-ARSENAL

L’ARSENAL ha vinto quattro trasferte su cinque in Premier, tutte senza subire reti. Tre di quei successi sono arrivati per 1-0. Il NEWCASTLE ha invece segnato sei gol in cinque gare interne ed è rimasto a secco nelle ultime due a St James’ Park, perse contro ASTON VILLA ed EVERTON.

Saka e Zubimendi sono due assenze che riducono le alternative di Arteta. Il precedente della scorsa stagione, vinto 2-1 dall’ARSENAL su questo campo, e la continuità difensiva fuori casa sostengono il 2. Le vittorie esterne spesso di misura lasciano comunque il pareggio tra gli esiti possibili fino alla fine.

Pronostico 2 a quota 1,66

Riepilogo della terzina

ELVERSBERG-FRIBURGO · Over 2,5 a 1,54

· Over 2,5 a EINTRACHT FRANCOFORTE-HOFFENHEIM · Over 3,5 a 1,83

· Over 3,5 a NEWCASTLE-ARSENAL · 2 a 1,66

Moltiplicatore totale 4,68