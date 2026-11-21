Lazio e Tottenham aprono la strada, il Betis alza la quota a 5,60
Due partite da almeno tre reti tra Roma e Londra, poi il derby di Siviglia con il Betis chiamato a confermare il buon rendimento in trasferta
LAZIO-LECCE
La LAZIO ha segnato dieci gol in cinque gare interne e in quattro di queste si è superata la soglia delle due reti complessive. Il LECCE, fuori casa, ha prodotto sette gol e ne ha subiti dieci in sei partite, con tre Over 2,5. Anche i precedenti confermano la produzione offensiva laziale all’Olimpico, con 40 reti in 19 sfide interne di Serie A contro i salentini.
Frattesi e Gudmundsson sono a disposizione di Gattuso, mentre Zaccagni resta fuori. La LAZIO ha incassato appena nove reti in campionato, perciò il 2-0 è il risultato più scomodo per la giocata. La scelta poggia sulle quattro gare interne su cinque in cui la soglia è già stata raggiunta.
Pronostico Over 2,5 a quota 1,55
TOTTENHAM-IPSWICH TOWN
Il TOTTENHAM ha segnato sette reti in cinque gare interne di Premier e arriva da due vittorie consecutive davanti al proprio pubblico. L’IPSWICH ha concesso 13 gol in cinque trasferte, subendone almeno due in quattro occasioni. Ha però segnato due volte sul campo del MANCHESTER CITY e tre su quello del CRYSTAL PALACE.
De Zerbi ritrova a disposizione Bergvall, Maddison e Savio, mentre Simons e Odobert restano fuori. Il TOTTENHAM ha superato la linea dell’Over 2,5 solo due volte su cinque in casa. L’IPSWICH, invece, l’ha superata in quattro trasferte su cinque, anche grazie al proprio contributo offensivo.
Pronostico Over 2,5 a quota 1,57
SIVIGLIA-REAL BETIS
Il BETIS arriva al derby con 26 punti contro i 18 del SIVIGLIA e ha vinto tre delle sei trasferte di Liga. I padroni di casa hanno raccolto un punto nelle ultime due di campionato, ma al Sánchez-Pizjuán hanno comunque ottenuto tre vittorie in sei gare. Il pareggio resta un rischio concreto, anche alla luce dei due pareggi esterni del BETIS.
La squadra di Pellegrini ha perso una sola volta negli ultimi otto derby e nella scorsa stagione ha vinto 2-0 proprio su questo campo. Isco, Antony e Cucho Hernández sono tra i convocati. Il rendimento esterno e i precedenti recenti danno un argomento al segno 2, la scelta più esposta della terzina.
Pronostico 2 a quota 2,30
Riepilogo della terzina
- LAZIO-LECCE · Over 2,5 a 1,55
- TOTTENHAM-IPSWICH TOWN · Over 2,5 a 1,57
- SIVIGLIA-REAL BETIS · 2 a 2,30
Moltiplicatore totale 5,60
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