Nelle cinque partite giocate al Mapei Stadium il Sassuolo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 14 . Quattro volte sono arrivate almeno tre reti. Il Genoa ha numeri più contenuti fuori casa, con tre gol fatti e sei incassati in quattro trasferte, ma cinque degli ultimi sei confronti diretti hanno superato quota due. L’incognita è il debutto di D’Aversa : con Berardi ancora lontano dalla migliore condizione, il nuovo tecnico potrebbe chiedere più copertura ai suoi esterni.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,85

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED

Il Manchester United si presenta ad Anfield dopo il 4-4 con l’Aston Villa. In dieci giornate ha sempre subito almeno una rete. Pochettino debutta in panchina e ritrova Lisandro Martínez dopo la squalifica. Il Liverpool viene dal 3-1 sul campo del Crystal Palace, ma ad Anfield ha segnato soltanto in due delle prime cinque partite di campionato. La combo dipende soprattutto dai Reds: se gli ospiti trovano il gol, anche un 2-1 basta per centrare il pronostico.

Pronostico: Gol + Over 2,5 a quota 1,77

GETAFE - ATLÉTICO MADRID

Il Getafe ha costruito la sua classifica interamente al Coliseum. In casa ha ottenuto tre vittorie e tre pareggi, segnando tutti e otto i suoi gol in campionato e subendone appena quattro. Per interrompere la serie serve un avversario che sappia vincere anche con poco margine. L’Atlético ha conquistato 15 punti in sei trasferte, con 11 reti fatte e cinque incassate. Ha vinto 1-0 anche l’ultimo confronto di Liga con la squadra di Bordalás.

Pronostico: ATLÉTICO MADRID 2 a quota 1,63

Riepilogo

SASSUOLO - GENOA | Over 2,5 a 1,85

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED | Gol + Over 2,5 a 1,77

GETAFE - ATLÉTICO MADRID | 2 a 1,63

Moltiplicatore totale indicativo 5,34