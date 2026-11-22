In casa Manchester United va di moda cambiare (in media) un allenatore ogni anno. L’ultimo della serie è Mauricio Pochettino, a cui i Red Devils si affidano nel tentativo di dare il via ad un nuovo campionato. Disastroso è l’unico aggettivo possibile per fotografare il rendimento in campionato dello United: una sola vittoria, cinque pareggi e quattro sconfitte. Bruno Fernandes e compagni sono in zona retrocessione e, oggi pomeriggio, alle 17.30, affrontano ad Anfield il temibile Liverpool. Ecco il pronostico di Liverpool-Manchester United.