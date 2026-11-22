Serie B, pronostico Avellino-Mantova: Nesta cerca l'aggancio in classifica a spese di Modesto
Sono solo due le gare in programma nella domenica di Serie B. Riflettori puntati sulla prima in ordine temporale, una sfida tra due squadre che vogliono dimostrare di poter competere per un piazzamento in zona playoff. Ecco quote e pronostico di Avellino-Mantova, in programma alle 15.00.
Comparazione quote: Avellino-Mantova Multigol 2-3
A fare gli onori di casa sarà l’Avellino di Alessandro Nesta, 16 punti in classifica, 3 in meno rispetto agli odierni avversari del Mantova di Francesco Modesto. Gli irpini nell’ultimo match casalingo hanno battuto per 2-0 il Pisa e rappresentano una minaccia all’imbattibilità esterna del Mantova: tre successi e due pareggi. Curiosità: nelle ultime sette partite giocate dal Mantova non è mai uscito il segno 1, sia al 45’ che al 90’.
Per le quote è favorita la squadra di Nesta ( l'1 vale circa 2.35, il 2 è a 2.90) che esattamente come il Mantova ha in scia 5 Under 2,5 consecutivi.
I consigli? Il Goal e il Multigol 2-3. Almeno una rete per parte si gioca a 1.71 su Eplay24 e su Bwin, a 1.68 su Eurobet.
Il Multigol 2-3 è proposto a 1.83 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Sisal.
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