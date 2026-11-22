Parola d’ordine: salvezza . Con Monza-Fiorentina cala il sipario sulla dodicesima giornata di Serie A . I brianzoli hanno 7 punti in classifica contro i 9 dei toscani, imbattuti da tre partite consecutive: pareggi interni con Atalanta e Juventus , vittoria esterna sul campo del Sassuolo .

Comparazione quote: Monza-Fiorentina Goal+Over 2,5

La nota dolente è rappresentata dai troppi gol subìti dalle due squadre: 25 il Monza, 25 la Fiorentina, ancora in cerca del primo clean sheet in campionato. All’U-Power Stadium i toscani portano in dote una striscia di 9 esiti Goal consecutivi, a cui aggiungono anche 9 Over 2,5 in 11 partite.

Numeri che il Monza di Juric ripropone in perfetta fotocopia: ecco perché i bookie si aspettano un posticipo con entrambe le squadre a segno e almeno tre reti totali. La combo Goal+Over 2,5 è in lavagna a 1.75 su Eplay24 e NetBet, a 1.80 su Snai. Altro elemento in comune: due successi e tre ko in casa per il Monza, due successi e tre ko in trasferta per i viola.

All’appello mancherebbe il pareggio, in lavagna a 3.85 su Eplay24, a 3.80 su Bet365, a 3.75 su Planetwin.