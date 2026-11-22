Comparazione quote: Brentford-Everton Multigol 2-4

Il Brentford è reduce dalla sconfitta contro il Brighton che lascia le “Bees” (prive dello squalificato Igor Thiago) a 14 punti in classifica, due in meno rispetto all’Everton che invece ha battuto il Coventry per 3-1. I padroni di casa nelle prime dieci giornate hanno fatto en plein di Multigol 2-4.

L’Everton ha segnato 4 gol in meno rispetto al Brentford (12 contro 16), distanze ridotte invece in fatto di gol subìti: in questo ambito, è sufficiente dire che entrambe si sono comportate piuttosto bene.

Vale la pena sottolineare che l’Everton non ha ancora fatto registrare la somma gol 3 in questo campionato. Un motivo in più per affidarsi al Multigol 2-4, che coprirebbe anche l’eventualità di un match con tre reti esatte al triplice fischio. Il Multigol 2-4 si gioca a 1.42 su Eplay24 e NetBet, a 1.52 su Snai.