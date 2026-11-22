AUGSBURG - MAINZ

L’Augsburg ha segnato in tutte le prime nove giornate di Bundesliga e ha tenuto la porta inviolata una sola volta. Il bilancio è di 20 gol fatti e 20 subiti. Contro il Mainz mancano anche tre difensori, Banks, Matsima e Brackelmann. Gli ospiti hanno ottenuto fuori casa 9 dei loro 10 punti e trovano una squadra che prima della sosta ha incassato cinque reti a Lipsia, riuscendo comunque a segnarne due. Il 2-1 e l’1-2 sono entrambi risultati favorevoli alla combo.