Il Milan ritrova San Siro, a Pamplona può bastare un gol per una terzina da 4,60
Augsburg e Mainz aprono il pomeriggio con due difese in difficoltà, poi tocca ai rossoneri contro il Frosinone e all’Osasuna contro il Málaga
AUGSBURG - MAINZ
L’Augsburg ha segnato in tutte le prime nove giornate di Bundesliga e ha tenuto la porta inviolata una sola volta. Il bilancio è di 20 gol fatti e 20 subiti. Contro il Mainz mancano anche tre difensori, Banks, Matsima e Brackelmann. Gli ospiti hanno ottenuto fuori casa 9 dei loro 10 punti e trovano una squadra che prima della sosta ha incassato cinque reti a Lipsia, riuscendo comunque a segnarne due. Il 2-1 e l’1-2 sono entrambi risultati favorevoli alla combo.
Pronostico: Gol + Over 2,5 a quota 1,62
MILAN - FROSINONE
Il Frosinone arriva a San Siro da sesto in classifica, ma 15 dei suoi 20 punti sono arrivati in casa. In trasferta ha vinto una sola partita su cinque, subendo nove reti. Il Milan ha invece conquistato quattro vittorie nelle prime cinque gare interne, con 13 gol segnati. Bracaglia è squalificato tra gli ospiti. Anche i rossoneri devono fare i conti con le assenze in difesa, fra cui Gabbia, Tomori e Pavlovic. Il segno 1 lascia aperta la possibilità di un gol ciociaro.
Pronostico: SEGNO 1 a quota 1,55
OSASUNA - MÁLAGA
Il Málaga cerca ancora la prima vittoria in campionato. Nelle sei trasferte ha raccolto due punti, con tre reti all’attivo e undici al passivo. L’Osasuna al Sadar ha concesso appena quattro gol in sei gare, anche se i soli cinque realizzati aiutano a spiegare i tre pareggi interni. La differenza può farla Ante Budimir, rientrato dagli impegni con la Croazia e già a quota otto reti in Liga. Per il segno 1 può bastare anche una sua giocata in area.
Pronostico: OSASUNA 1 a quota 1,83
Riepilogo
- AUGSBURG - MAINZ | Gol + Over 2,5 a 1,62
- MILAN - FROSINONE | 1 a 1,55
- OSASUNA - MÁLAGA | 1 a 1,83
Moltiplicatore totale indicativo 4,60
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