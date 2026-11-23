Augsburg-Mainz show, Milan ok col Frosinone e Osasuna di misura con il Malaga: tre letture corrette per una terzina vincente , pubblicata ieri, da 4.60 volte la posta. Ecco analisi e consigli sulle partite più interessanti. di oggi.

Monza-Fiorentina

La Fiorentina si presenta al posticipo con un rendimento recente in crescita: cinque punti nelle ultime tre giornate, grazie al successo sul Sassuolo e ai pareggi contro Atalanta e Juventus. In questo percorso i viola hanno segnato otto gol, mostrando diverse soluzioni offensive anche contro avversari impegnativi.

Il Monza attraversa invece una fase complicata, segnata da quattro sconfitte consecutive. La difesa brianzola ha incassato venticinque reti in undici partite e deve ora affrontare una Fiorentina che fuori casa ha già realizzato dieci gol. La combo 2 + Over 2,5 lega il successo degli ospiti a una gara con almeno tre reti: una previsione sostenuta dalla crescita dell’attacco viola, ma condizionata dalla capacità di gestire le proprie fragilità difensive.

Pronostico: MONZA-FIORENTINA 2 + Over 2,5 a quota 2,70

Brentford-Everton

L’Everton arriva da tre successi consecutivi fra Premier League e coppa, una sequenza che ha restituito fiducia alla formazione di Moyes. Il Brentford ha invece rallentato il passo e deve affrontare la partita senza Igor Thiago, squalificato, e i difensori Hickey e Collins, infortunati.

Il fattore campo impedisce comunque di sottovalutare i padroni di casa: al proprio stadio hanno ottenuto tre vittorie in cinque gare, subendo appena tre reti. Anche il rendimento esterno dell’Everton richiede attenzione, con un solo successo nelle cinque trasferte di campionato. La doppia chance X2 considera il momento favorevole degli ospiti, mantenendo valido anche il pareggio su un campo dove vincere resta complicato.

Pronostico: BRENTFORD-EVERTON X2 a quota 1,63

Riepilogo