Il Levante ha segnato tredici reti nelle cinque partite casalinghe , costruendo davanti al proprio pubblico entrambe le vittorie ottenute in campionato. L’Elche, dal canto suo, ha raccolto in trasferta nove dei suoi dieci punti: un rendimento che rende gli ospiti competitivi anche in questo confronto diretto.

Le ultime uscite impongono però una lettura equilibrata. Entrambe arrivano da due giornate senza segnare e l’Elche ha mantenuto la porta inviolata nelle due trasferte più recenti. Il Gol si appoggia soprattutto alla produzione interna del Levante e alla capacità degli ospiti di esprimersi lontano da casa. L’1-1 resta un risultato compatibile con la scelta, senza richiedere né un vincitore né una partita particolarmente ricca di reti.

Pronostico: LEVANTE-ELCHE Gol a quota 1,55

Brentford-Everton

L’equilibrio dei primi tempi è uno degli elementi più riconoscibili dell’Everton: appena quattro reti complessive prima dell’intervallo nelle prime dieci giornate di Premier League. Contro Newcastle e Coventry, le ultime due avversarie in campionato, il punteggio al riposo era ancora sullo 0-0.

Il Brentford può opporre un rendimento interno positivo, con dieci punti conquistati in cinque gare e soltanto tre gol subiti. L’assenza dello squalificato Igor Thiago modifica però le soluzioni offensive a disposizione dei padroni di casa. In una sfida fra una squadra solida sul proprio campo e un Everton abituato a costruire gradualmente le partite, l’X al termine della prima frazione rappresenta una possibilità sostenuta dall’andamento recente degli ospiti.

Pronostico: BRENTFORD-EVERTON X primo tempo a quota 2,25

Riepilogo