Reti a Valencia e attesa a Londra: doppia da 3,49
Il Gol di Levante-Elche incontra il pareggio all’intervallo di Brentford-Everton, senza vincoli sul vincitore finale
Levante-Elche
Il Levante ha segnato tredici reti nelle cinque partite casalinghe, costruendo davanti al proprio pubblico entrambe le vittorie ottenute in campionato. L’Elche, dal canto suo, ha raccolto in trasferta nove dei suoi dieci punti: un rendimento che rende gli ospiti competitivi anche in questo confronto diretto.
Le ultime uscite impongono però una lettura equilibrata. Entrambe arrivano da due giornate senza segnare e l’Elche ha mantenuto la porta inviolata nelle due trasferte più recenti. Il Gol si appoggia soprattutto alla produzione interna del Levante e alla capacità degli ospiti di esprimersi lontano da casa. L’1-1 resta un risultato compatibile con la scelta, senza richiedere né un vincitore né una partita particolarmente ricca di reti.
Pronostico: LEVANTE-ELCHE Gol a quota 1,55
Brentford-Everton
L’equilibrio dei primi tempi è uno degli elementi più riconoscibili dell’Everton: appena quattro reti complessive prima dell’intervallo nelle prime dieci giornate di Premier League. Contro Newcastle e Coventry, le ultime due avversarie in campionato, il punteggio al riposo era ancora sullo 0-0.
Il Brentford può opporre un rendimento interno positivo, con dieci punti conquistati in cinque gare e soltanto tre gol subiti. L’assenza dello squalificato Igor Thiago modifica però le soluzioni offensive a disposizione dei padroni di casa. In una sfida fra una squadra solida sul proprio campo e un Everton abituato a costruire gradualmente le partite, l’X al termine della prima frazione rappresenta una possibilità sostenuta dall’andamento recente degli ospiti.
Pronostico: BRENTFORD-EVERTON X primo tempo a quota 2,25
Riepilogo
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LEVANTE-ELCHE: Gol a quota 1,55
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BRENTFORD-EVERTON: X primo tempo a quota 2,25
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Moltiplicatore complessivo indicativo: 3,49
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