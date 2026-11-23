Una occasione così al Napoli potrebbe non capitare mai più. Martedì sera i partenopei, nel quinto impegno della prima fase della Champions League , giocano a Manchester contro un City che da tempo non faceva registrare un rendimento così disastroso. In campionato l’undici di Maresca ha collezionato un solo punto nelle ultime 4 giornate perdendo di fila contro Aston Villa, Brighton e Nottingham, qualificandosi ai quarti di Efl Cup solo ai rigori contro il Brighton e pareggiando qualche giorno fa l’ultima di Premier in casa (1-1) contro il Fulham.

Comparazione quote: Manchester City-Napoli Goal

Il Napoli, però, è famoso per far tornare il sorriso a chi lo aveva smarrito. Basta ricordare il ko con il Venezia (i lagunari avevano perso fino a quel momento tutte le partite giocate) con, prima e dopo, le sconfitte europee contro Villarreal e Porto che erano entrambe ancora a zero punti in Europa. Sabato scorso McTominay e compagni sono riusciti a superare (1-0) il Torino grazie a una prodezza dello scozzese e questo successo dovrebbe migliorare l’umore del club partenopeo.

Le quote, nonostante tutto, restano dalla parte dei “Citizens” con il segno 1 in lavagna a un misero 1.27. Con il Goal la quota sale, potrebbe essere utile provare questa soluzione. Almeno una rete per parte in Manchester City-Napoli si gioca a 1.68 su Eplay24, a 1.64 su MarathonBet, a 1.63 su BetFlag.