Pronostici Champions League, Como-Aek Atene: migliori quote e consigli su cosa giocare
Con quella di martedì sera (ore 21.00) saranno cinque. Le esibizioni in questa primissima Champions League per un Como che non smette di stupire. In questa competizione i lariani sono al momento quarti in classifica con 9 punti ma, soprattutto, hanno realizzato la bellezza di 19 reti, soltanto una in meno del Psg (capolista a punteggio pieno) e ben 5 in più rispetto a Barcellona e Liverpool che propongono i terzi migliori attacchi del torneo.
Comparazione quote: Como-Aek parziale/finale 1/1
Il Como, nell’ultima uscita europea, è stato capace di battere, in Francia, il Lens per 9-1, un risultato storico per la Champions League e per il calcio italiano visto che mai, prima d’ora, un club azzurro era riuscito a realizzare 9 reti in trasferta in questa prestigiosa competizione. Dopo questa stratosferica vittoria l’undici di Fabregas ha fatto registrare un calo di concentrazione perdendo a San Siro (0-2) contro l’Inter (e questo ci può senz’altro stare) per poi riprendersi e superare il Cagliari all’ultima uscita con lo stesso punteggio (2-0).
Con queste premesse al Sinigaglia arriva l’Aek, formazione greca che ha messo insieme soltanto 3 punti battendo, in casa, 1-0 il Lask Linz all’esordio e perdendo poi i tre incontri successivi con un bilancio di 5 reti realizzate e 11 subìte. Nel calcio tutto può accadere ma qui per l’undici ateniese le premesse sono tutt’altro che positive. Le quote associano, inevitabilmente, al segno 1 un premio molto contenuto (1.27) e anche l’Over 2,5 non si discosta più di tanto da qui.
Si potrebbe provare allora l’accoppiata Parziale/Finale 1/1 con il Como in vantaggio anche alla fine del primo tempo. Questa opzione è quotata a 1.68 da Eplay24 e da Eurobet, a 1.63 da DomusBet, a 1.60 da MarathonBet.
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