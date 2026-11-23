Con quella di martedì sera (ore 21.00) saranno cinque. Le esibizioni in questa primissima Champions League per un Como che non smette di stupire. In questa competizione i lariani sono al momento quarti in classifica con 9 punti ma, soprattutto, hanno realizzato la bellezza di 19 reti, soltanto una in meno del Psg (capolista a punteggio pieno) e ben 5 in più rispetto a Barcellona e Liverpool che propongono i terzi migliori attacchi del torneo.

Comparazione quote: Como-Aek parziale/finale 1/1

Il Como, nell’ultima uscita europea, è stato capace di battere, in Francia, il Lens per 9-1, un risultato storico per la Champions League e per il calcio italiano visto che mai, prima d’ora, un club azzurro era riuscito a realizzare 9 reti in trasferta in questa prestigiosa competizione. Dopo questa stratosferica vittoria l’undici di Fabregas ha fatto registrare un calo di concentrazione perdendo a San Siro (0-2) contro l’Inter (e questo ci può senz’altro stare) per poi riprendersi e superare il Cagliari all’ultima uscita con lo stesso punteggio (2-0).

Con queste premesse al Sinigaglia arriva l’Aek, formazione greca che ha messo insieme soltanto 3 punti battendo, in casa, 1-0 il Lask Linz all’esordio e perdendo poi i tre incontri successivi con un bilancio di 5 reti realizzate e 11 subìte. Nel calcio tutto può accadere ma qui per l’undici ateniese le premesse sono tutt’altro che positive. Le quote associano, inevitabilmente, al segno 1 un premio molto contenuto (1.27) e anche l’Over 2,5 non si discosta più di tanto da qui.

Si potrebbe provare allora l’accoppiata Parziale/Finale 1/1 con il Como in vantaggio anche alla fine del primo tempo. Questa opzione è quotata a 1.68 da Eplay24 e da Eurobet, a 1.63 da DomusBet, a 1.60 da MarathonBet.