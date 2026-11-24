Il Catanzaro ha appena battuto 3-1 il Palermo e Mignani dovrebbe confermare davanti Iemmello e Pecorino , con quest’ultimo a segno contro i rosanero. I calabresi hanno trovato la rete in dieci giornate su dodici, ma ne hanno già incassate 24. La Juve Stabia, sconfitta 2-0 a Modena, ha l’occasione per tornare al gol. Dietro, invece, De Giorgio deve fare i conti con le assenze di Scuderi e Pietrangeli e con le condizioni precarie di Douglas e Bettella.

Pronostico Gol a quota 1,60

BENEVENTO - EMPOLI

Il Benevento non vince da quattro turni, ma al Vigorito ha segnato in tutte e sette le gare di campionato. L’Empoli si presenta dopo lo 0-1 nel derby col Pisa e attraversa una serie ancora più pesante, con nove giornate senza successi, sei sconfitte e 17 gol al passivo. Andreoletti deve rinunciare a Popov in attacco e al capitano Romagnoli al centro della difesa. Il fattore campo fa pendere la scelta dalla parte dei sanniti.

Pronostico 1 a quota 1,52

LIPSIA - LENS

Il Lipsia ha ripreso il campionato vincendo 5-1 sul campo dell’Union Berlino. Anche in Champions le sue partite hanno spesso preso la stessa piega, con cinque reti complessive in tre giornate su quattro. Il Lens ha già vinto 3-2 a Praga, ma da allora ha perso tre volte e nell’ultima uscita ha incassato nove gol dal Como. Le due squadre sono ferme a tre punti. Per i francesi, andare sotto a Lipsia significherebbe dover lasciare ancora più spazio a un attacco in forma.

Pronostico Over 3,5 a quota 1,72

Riepilogo