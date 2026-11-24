Ancora una terzina vincente , moltiplicatore totale 4,03, chiusa con l' Over 2,5 si Monza-Fiorentina . Archiviato positivamente anche questo weekend, è il momento di concentrarsi sul midweek dedicato alle coppe europee e alla Serie B . Ecco analisi e consigli relativi ad alcune partite di oggi.

GALATASARAY - ASTON VILLA

Il Galatasaray ha vinto sette partite di fila e nelle ultime due di Champions ha battuto 4-2 il Lille in trasferta e 2-0 lo Stoccarda in casa. Senza Osimhen e Leão, una parte importante del peso offensivo ricade su Batrakov, già a quattro gol nel torneo. L’Aston Villa precede i turchi di tre punti nella classifica europea, ma arriva da cinque gare senza vittorie e dallo 0-0 contro il Sunderland. A 2,90, il successo dei padroni di casa è la sorpresa della terzina.

Pronostico 1 a quota 2,90

PALERMO - SÜDTIROL

Le ultime quattro gare di campionato al Barbera sono finite 3-1 con la Sampdoria, 2-1 con il Padova, 2-1 con la Carrarese e 3-1 con il Vicenza. Quattro vittorie del Palermo e quattro Over 2,5. Dopo il primo ko stagionale a Catanzaro, Inzaghi dovrebbe rilanciare Pohjanpalo dal primo minuto. Il Südtirol ha già pareggiato 2-2 a Pisa e deve sostituire lo squalificato Stivanello, il difensore che sabato ha deciso la sfida contro la Cremonese.

Pronostico Over 2,5 a quota 1,60

REAL MADRID - PSV

Il Real ha vinto tutte e otto le partite ufficiali giocate al Bernabéu in stagione, ma sabato il Celta è riuscito a passare in vantaggio prima della rimonta madrilena. Il PSV arriva dal 4-1 sul campo del NEC e ha segnato in tutte le 13 giornate di Eredivisie. In Champions il suo attacco ha prodotto meno, appena tre reti in quattro gare. Una di queste, però, è bastata per vincere a Porto. È dal gol degli olandesi che passa il pronostico di Madrid.

Pronostico Gol a quota 1,52

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