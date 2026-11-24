Una Roma così brillante come quella che Gasperini sta proponendo quest’anno non si vedeva da tempo. Qualche errore, soprattutto in Europa, è stato anche commesso ma sempre nel finale quando stanchezza e anche l’inesperienza di qualche singolo cominciavano a farsi sentire.

Comparazione quote: Psg-Roma Goal+Over 2,5

All’esordio casalingo in Champions, ad esempio, quando il 3-1 al Real Madrid si è trasformato in 3-4 in soli 7 minuti dall’83’ al 90’ oppure nell’ultima esibizione, all’Old Trafford, quando il 2-1 sul Manchester Utd si è trasformato in 2-3 in tre minuti dall’83’ (ancora lui) all’86’. All’appello mancano l’1-1 in Turchia contro il Fenerbahce e il 4-0 allo Slovan Bratislava grazie ai quali sono arrivati i 4 punti che al momento i giallorossi hanno in classifica. Mercoledì sera, per la Roma, arriva però l’impegno probabilmente più arduo in assoluto, la trasferta al Parco dei Principi contro un Psg che, tra Ligue 1 e Champions, viene da 12 vittorie consecutive e che nel penultimo turno di questa competizione ha superato 4-2 anche il Barcellona (senza contare il successivo 6-0, in trasferta, al Villarreal). Se poi si aggiungono il 6-1 allo Slovan e il 4-2 a Manchester contro il City il quadro è completo.