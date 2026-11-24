Pronostico Psg-Roma, Gasperini può fare risultato al Parco dei Principi? Le quote...
Una Roma così brillante come quella che Gasperini sta proponendo quest’anno non si vedeva da tempo. Qualche errore, soprattutto in Europa, è stato anche commesso ma sempre nel finale quando stanchezza e anche l’inesperienza di qualche singolo cominciavano a farsi sentire.
Comparazione quote: Psg-Roma Goal+Over 2,5
All’esordio casalingo in Champions, ad esempio, quando il 3-1 al Real Madrid si è trasformato in 3-4 in soli 7 minuti dall’83’ al 90’ oppure nell’ultima esibizione, all’Old Trafford, quando il 2-1 sul Manchester Utd si è trasformato in 2-3 in tre minuti dall’83’ (ancora lui) all’86’. All’appello mancano l’1-1 in Turchia contro il Fenerbahce e il 4-0 allo Slovan Bratislava grazie ai quali sono arrivati i 4 punti che al momento i giallorossi hanno in classifica. Mercoledì sera, per la Roma, arriva però l’impegno probabilmente più arduo in assoluto, la trasferta al Parco dei Principi contro un Psg che, tra Ligue 1 e Champions, viene da 12 vittorie consecutive e che nel penultimo turno di questa competizione ha superato 4-2 anche il Barcellona (senza contare il successivo 6-0, in trasferta, al Villarreal). Se poi si aggiungono il 6-1 allo Slovan e il 4-2 a Manchester contro il City il quadro è completo.
Per le quote il segno 1 è obbligato e vale mediamente 1.42. Goal e Over 2,5 non possono essere trascurati. La combo Goal+Over 2,5 di Psg-Roma si gioca a 1.60 su Eplay24, e StarYes, a 1.62 su Snai.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS