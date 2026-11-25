Il programma di questo quinto turno di Champions prevede anche Bruges-Liverpool , sfida tra due compagini che non solo hanno gli stessi punti in classifica (9 ciascuno) ma anche la stessa differenza reti.

Comparazione quote: Bruges-Liverpool Goal+Over 2,5

I “Reds” hanno solo segnato 14 reti contro le 11 dei belgi ma ne hanno incassate 10 contro l e 7 dei loro avversari. Il Bruges non perde, in tutte le competizioni, da 11 gare di fila realizzando sempre almeno una rete dall’inizio della stagione.