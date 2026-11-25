Pronostico Bruges-Liverpool, dopo l'Inter Tresoldi vuole castigare anche i Reds
Il programma di questo quinto turno di Champions prevede anche Bruges-Liverpool, sfida tra due compagini che non solo hanno gli stessi punti in classifica (9 ciascuno) ma anche la stessa differenza reti.
Comparazione quote: Bruges-Liverpool Goal+Over 2,5
I “Reds” hanno solo segnato 14 reti contro le 11 dei belgi ma ne hanno incassate 10 contro l e 7 dei loro avversari. Il Bruges non perde, in tutte le competizioni, da 11 gare di fila realizzando sempre almeno una rete dall’inizio della stagione.
Il Liverpool è invece rimasto a secco in tre occasioni ma mai in questa Champions. Goal e Over 2,5 sembrano obbligati: la combo che lega i due esiti è proposta a 1.44 da Eplay24, e NetBet, a 1.50 da Sisal e Snai.
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