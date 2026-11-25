Champions League, Sporting-Manchester United è Fonseca contro Pochettino: il pronostico
Altra sfida della serata è Sporting-Manchester Utd con l’esordio in Champions di Mauricio Pochettino sulla panchina dei “Red Devils”. La prima esibizione del nuovo tecnico dello United è stata disastrosa (domenica scorsa 0-4 contro il Liverpool) e anche la trasferta in Portogallo di stasera presenta rischi enormi. Ecco il pronostico di Sporting-Manchester United.
Comparazione quote: Sporting-Manchester United segno 1
Nelle 8 gare fin qui disputate lontano da casa, infatti, l’undici di Manchester non ha mai vinto con un bilancio di 3 pareggi e 5 sconfitte.
Lo Sporting, con in panchina il nuovo allenatore Paulo Fonseca, ha vinto invece, considerando tutte le competizioni, le ultime 5 gare disputate. Nella classifica di questa Champions i portoghesi sono a quota 9 punti, lo Utd a 6 con l’ago della bilancia che allo stadio Alvalade pende in direzione dell’1. Un segno 1 dalla quota anche elevata che potrebbe valere la pena provare. Il successo interno dello Sporting è offerto a 2.48 da Eplay24, a 2.45 da AdmiralBet, a 2.40 da Snai.
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