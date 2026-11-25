Due su due! Grande successo per le due terzine pubblicate ieri, entrambe a segno. Merita rilievo in particolar modo quella da 7 volte la posta con Serie B e Champions League, in cui era stato suggerito il segno 1 di Galatasaray-Aston Villa (1-0). Il gol di Nusa a tempo scaduto ha chiuso l' Over 3,5 di Lipsia-Lens e la terzina con moltiplicatore totale 4,18 in cui erano state prese in esame anche due partite del turno infrasettimanale di B. Ecco i consigli per le partite di oggi.

SLAVIA PRAGA - VILLARREAL

Il Villarreal ha segnato tre gol al Napoli e altrettanti ad Anfield, ma nelle ultime due giornate di Champions ha incassato quattro reti dal Liverpool e sei dal PSG. Anche in campionato la sconfitta per 3-2 contro il Barcellona ha confermato quanto sia difficile per gli spagnoli proteggere la propria area contro avversari che alzano il ritmo. Lo Slavia ha un solo punto, ma in casa ha segnato due volte al Lens e una all’Arsenal, perdendo entrambe le partite di misura. L’Over 2,5 copre anche un successo per 2-1, punteggio già visto a Praga contro gli inglesi.

Pronostico Over 2,5 a quota 1,50

SPORTING - MANCHESTER UNITED

Fra Premier e Champions lo United ha incassato 15 reti nelle ultime cinque partite, almeno due in ciascuna. Per lo Sporting è un’occasione favorevole soprattutto in area, dove Luis Suárez arriva con 13 gol in 15 presenze stagionali. All’Alvalade i portoghesi hanno già battuto 3-1 il Galatasaray e perso 3-2 contro il LASK: due partite dall’esito opposto, entrambe con almeno quattro reti. L’assenza dello squalificato Cunha toglie agli inglesi l’uomo che ha ribaltato la Roma, ma il solo rendimento della loro retroguardia tiene aperta anche la strada del 3-0.

Pronostico Over 2,5 a quota 1,52

PSG - ROMA

Nessuna avversaria è riuscita a tenere il PSG sotto i quattro gol in questa Champions. La squadra di Luis Enrique ne ha segnati sei allo Slovan Bratislava e al Villarreal, quattro al Manchester City e al Barcellona. Le assenze di Doué e Kvaratskhelia riducono le alternative sulle fasce, ma i venti gol europei portano la firma di dieci giocatori diversi. Anche la Roma ha già disputato partite da punteggio alto contro avversarie di prima fascia: 3-4 contro il Real Madrid e 2-3 a Old Trafford, dopo essere andata al riposo avanti di due reti. A Parigi ci sono le condizioni per arrivare di nuovo al quarto gol.

Pronostico Over 3,5 a quota 1,85

Riepilogo

Slavia Praga - Villarreal | Over 2,5 a 1,50

Sporting - Manchester United | Over 2,5 a 1,52

PSG - Roma | Over 3,5 a 1,85

Moltiplicatore totale 4,22