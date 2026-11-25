L’Avellino ha chiuso sull’1-1 entrambe le ultime trasferte, prima sul campo dell’Entella e poi a Benevento. La Cremonese ha concesso al massimo una rete in ciascuna delle ultime cinque giornate, ma perde per squalifica Federico Bonazzoli , autore di tre degli otto gol grigiorossi nello stesso periodo. Allo Zini le due gare più recenti hanno prodotto tre reti complessive, il 2-0 sul Benevento e lo 0-1 con la Juve Stabia. Gli irpini arrivano dal 4-1 al Mantova e sono quelli che hanno mostrato più brillantezza nell’ultimo turno. Contro la difesa di Pecchia, però, la divisione dei punti merita spazio a 3,25.

Pronostico X a quota 3,25

LILLA - BAYERN MONACO

Il Lilla ha raccolto un solo punto nel girone, ma nelle ultime nove partite casalinghe di Champions ha sempre trovato la porta. Il Bayern si presenta senza Neuer e deve rinunciare anche a Kane, Olise e Gnabry. Kompany recupera però Luis Díaz, una soluzione importante per saltare l’uomo e creare superiorità sulla fascia. I tedeschi hanno segnato almeno due reti in 12 delle ultime 13 gare nella competizione. Con un attacco da ridisegnare e il portiere titolare indisponibile, il Gol offre una lettura interessante anche nell’ipotesi di un pareggio per 1-1.

Pronostico Gol a quota 1,61

SHAKHTAR - FENERBAHÇE

Il Fenerbahçe arriva dal 3-2 in rimonta sul Liverpool. Aveva già segnato una rete alla Roma e due allo Slavia Praga, ma ha anche incassato 11 gol in quattro giornate, senza mai chiudere una partita europea a porta inviolata. Per lo Shakhtar il precedente più incoraggiante è il 3-1 sull’AEK Atene, ottenuto proprio a Londra, dove gli ucraini disputano le gare interne. Il dubbio riguarda l’attacco di Arda Turan, rimasto a secco negli ultimi due turni contro Inter e Sporting e privo di Kauã Elias. La difesa turca concede però abbastanza da rendere plausibile almeno una rete per parte.

Pronostico Gol a quota 1,55

Riepilogo

Cremonese - Avellino | X a 3,25

Lilla - Bayern Monaco | Gol a 1,61

Shakhtar - Fenerbahçe | Gol a 1,55

Moltiplicatore totale 8,11