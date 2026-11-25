Il pareggio di Cremona e due sfide da Gol, la terzina sale a 8,11
CREMONESE - AVELLINO
L’Avellino ha chiuso sull’1-1 entrambe le ultime trasferte, prima sul campo dell’Entella e poi a Benevento. La Cremonese ha concesso al massimo una rete in ciascuna delle ultime cinque giornate, ma perde per squalifica Federico Bonazzoli, autore di tre degli otto gol grigiorossi nello stesso periodo. Allo Zini le due gare più recenti hanno prodotto tre reti complessive, il 2-0 sul Benevento e lo 0-1 con la Juve Stabia. Gli irpini arrivano dal 4-1 al Mantova e sono quelli che hanno mostrato più brillantezza nell’ultimo turno. Contro la difesa di Pecchia, però, la divisione dei punti merita spazio a 3,25.
Pronostico X a quota 3,25
LILLA - BAYERN MONACO
Il Lilla ha raccolto un solo punto nel girone, ma nelle ultime nove partite casalinghe di Champions ha sempre trovato la porta. Il Bayern si presenta senza Neuer e deve rinunciare anche a Kane, Olise e Gnabry. Kompany recupera però Luis Díaz, una soluzione importante per saltare l’uomo e creare superiorità sulla fascia. I tedeschi hanno segnato almeno due reti in 12 delle ultime 13 gare nella competizione. Con un attacco da ridisegnare e il portiere titolare indisponibile, il Gol offre una lettura interessante anche nell’ipotesi di un pareggio per 1-1.
Pronostico Gol a quota 1,61
SHAKHTAR - FENERBAHÇE
Il Fenerbahçe arriva dal 3-2 in rimonta sul Liverpool. Aveva già segnato una rete alla Roma e due allo Slavia Praga, ma ha anche incassato 11 gol in quattro giornate, senza mai chiudere una partita europea a porta inviolata. Per lo Shakhtar il precedente più incoraggiante è il 3-1 sull’AEK Atene, ottenuto proprio a Londra, dove gli ucraini disputano le gare interne. Il dubbio riguarda l’attacco di Arda Turan, rimasto a secco negli ultimi due turni contro Inter e Sporting e privo di Kauã Elias. La difesa turca concede però abbastanza da rendere plausibile almeno una rete per parte.
Pronostico Gol a quota 1,55
Riepilogo
- Cremonese - Avellino | X a 3,25
- Lilla - Bayern Monaco | Gol a 1,61
- Shakhtar - Fenerbahçe | Gol a 1,55
Moltiplicatore totale 8,11
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