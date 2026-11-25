Trasferta impegnativa per il Milan , giovedì sera sera (18.45) ad Atene, contro una formazione ancora imbattuta dopo quattro turni di Europa League nei quali ha messo insieme 10 punti realizzando, però, pochissime reti (4) ma incassandone ancora meno (soltanto una) proponendosi per ora, insieme al Leverkusen , come migliore difesa del torneo. L’avversario in questione è l’Olympiakos che ha superato, in sequenza, Jagiellonia (2-1), Marsiglia (1-0)e Sparta Praga (1-0) pareggiando all’ultima uscita contro il Rennes (0-0).

Comparazione quote: Olympiacos-Milan Under 2,5

Il Milan, fin qui, ha battuto soltanto il Salisburgo (4-0 in Austria) rimediando poi 3 ko, due in casa contro Benfica (0-2)e Ferencvaros (0-2) più, nel mezzo, quello in trasferta contro il Bournemouth (0-3). Per andare avanti nella competizione servono punti ma i rossoneri, per riuscirci, stasera dovranno riuscire ad abbattere il muro difensivo ateniese che anche in campionato ha subìto solo 7 reti in 11 giornate perdendo in una sola occasione. Da quel ko sono passati 12 incontri (considerando tutte le competizioni) nei quali sono arrivate 10 vittorie e 2 pareggi.

Il Milan non è un esempio di regolarità ma, potenzialmente, avrebbe le carte in regola per tornare da questa trasferta con un risultato positivo. Per le quote tutto può succedere ma, visto come sono andate finora le cose, si potrebbe provare l’Under 2,5 in lavagna a — su Eplay24, a