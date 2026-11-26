Borac-Atalanta, insidia serba per Sarri in Conference League: il pronostico
Stasera tocca anche alla Conference League con l’Atalanta che in questa stagione proprio non riesce a decollare. La Dea, dopo aver battuto 3-1 il Pafos all’esordio nella competizione ha poi perso contro l’Ajax e non è riuscita ad andare oltre il pareggio per 1-1 contro i kazaki del Kairat Almaty. Totale 4 punti in classifica, ovvero solo uno in più rispetto al Borac a cui va a far visita stasera.
Comparazione quote: Borac-Atalanta Goal
L’undici serbo ha perso prima in Grecia contro il Panathinaikos (1-2), ha battuto poi in casa i finlandesi del Kuopio Ps (2-0) per poi andare nuovamente ko in Svezia contro il Mjallby (0-2).
Il Borac in questa stagione ha solo un’altra sconfitta all’attivo a cui va aggiunto un pareggio (entrambi in campionato), per il resto tutte vittorie (ben 14) senza andare in rete in due sole occasioni.
Atalanta favorita per le quote, il 2 vale mediamente 1.45 ma non sarà una passeggiata. Occhio al Goal, offerto a 1.65 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.63 da Bwin.
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