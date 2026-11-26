L’ingresso tra le prime 24 è diventato difficile per il Celta Vigo e potrebbe esserlo ancora di più dopo la sfida di stasera (18.45) contro il Bournemouth che, al contrario, guida la classifica dell’ Europa League a punteggio pieno.

Comparazione quote: Celta-Bournemouth segno 2

Gli spagnoli sono infatti fermi a quota 3 grazie all’unica vittoria conqiustata a Glasgow contro il Celtic (2-1). Per il resto 3 ko con 4 reti all’attivo e 6 al passivo senza contare i 2 soli punti rimediati in campionato nelle ultime 4 partite.

Gli inglesi, tra tutte le competizioni, vengono da 9 vittorie di fila e potrebbero allungare ancora la serie. Il 2 è ben pagato e va considerato: il successo esterno del Bournemouth è quotato a 2.06 da Eplay24, a 2.05 da Sisal, a 2.00 da Bet365.