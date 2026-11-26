Il Bournemouth si presenta al Balaídos con nove vittorie consecutive , 23 gol fatti e soltanto due subiti. In sette di quelle nove partite ha tenuto la porta inviolata. La serie si riflette anche sulla classifica di Europa League, dove gli inglesi sono secondi e il Celta occupa il 27° posto.

Il campo del Celta resta un test per la tenuta del Bournemouth. La squadra inglese ha però abbinato alla produzione offensiva una solidità che le permette di giocare anche partite con poche occasioni. È il motivo per cui il segno 2 a 2,10 entra nella terzina.

Pronostico 2 a quota 2,10

Dinamo Zagabria - Bayer Leverkusen, il Bayer si affida alla difesa

Il Leverkusen ha vinto le prime tre gare di Europa League senza incassare gol. L’unica rete subita è arrivata nello 0-1 contro il Marsiglia, prima sconfitta europea dei tedeschi. La Dinamo Zagabria è a due punti dal Bayer e arriva dal 2-0 al Sunderland, oltre che da tre vittorie consecutive fra tutte le competizioni.

La crescita della Dinamo rende il Maksimir una trasferta delicata. Il Leverkusen ha però segnato otto gol in quattro giornate e ha concesso pochissimo anche quando la partita si è giocata su margini stretti. Il rendimento europeo sostiene la scelta della vittoria esterna.

Pronostico 2 a quota 1,73

Pafos - Midtjylland, i danesi alzano il ritmo anche fuori casa

Il Midtjylland ha registrato entrambe a segno nelle ultime quattro trasferte considerate. In campionato, fuori casa, la sua media è vicina ai due gol segnati a partita, con poco più di uno subito. L’attacco danese può quindi costringere il Pafos a uscire e a cercare una risposta.

I ciprioti hanno però chiuso con almeno una rete per parte soltanto una delle quattro gare interne di campionato prese in esame. È la scelta più delicata della terzina. Il Gol si regge sulla capacità del Midtjylland di segnare in trasferta e sugli spazi che i danesi tendono a concedere quando spingono.

Pronostico Gol a quota 1,50

Riepilogo della terzina

Celta Vigo - Bournemouth | 2 a 2,10

Dinamo Zagabria - Bayer Leverkusen | 2 a 1,73

Pafos - Midtjylland | Gol a 1,50

Quota totale 5,45