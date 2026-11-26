In sette delle ultime otto gare europee della Real Sociedad hanno segnato entrambe le squadre. Il Palace ha appena mostrato di poter trovare il gol anche in una serata difficile, ma continua a concedere parecchio. L’Over 2,5 segue questa doppia indicazione e resta in corsa anche se una delle due prende il controllo della partita.

Pronostico Over 2,5 a quota 1,57

OFI Creta - Anderlecht, i belgi cercano continuità

L’Anderlecht ha battuto 2-0 il Salisburgo in Europa e 1-0 l’OH Leuven in campionato, con un pareggio per 1-1 sul campo del Club Brugge tra le due vittorie. Sono risultati che danno consistenza al segno 2, soprattutto per la capacità dei belgi di passare avanti e difendere il vantaggio.

L’OFI ha comunque vinto due delle prime quattro partite di Europa League e ha già dimostrato di poter stare dentro la gara anche contro avversari più quotati. La scelta va all’Anderlecht per la solidità mostrata negli ultimi impegni e per la capacità di vincere anche con un solo gol di scarto.

Pronostico 2 a quota 1,82

Torreense - Celtic, gli scozzesi segnano ma concedono

Il Torreense ha battuto 3-2 l’Ararat-Armenia nell’ultima giornata europea. Il Celtic arriva da tre vittorie consecutive fra tutte le competizioni, partendo dal 3-2 sul Beşiktaş. In quattro turni di Europa League gli scozzesi hanno segnato sei reti e ne hanno subite undici.

La squalifica di Jorge Aguirre toglie al Torreense una soluzione in attacco. Il Celtic, però, ha perso tre delle ultime cinque trasferte e in Europa ha spesso lasciato occasioni agli avversari. La forma dell’attacco scozzese e la vulnerabilità mostrata fuori casa portano al Gol.

Pronostico Gol a quota 1,55

Riepilogo della terzina

Crystal Palace - Real Sociedad | Over 2,5 a 1,57

OFI Creta - Anderlecht | 2 a 1,82

Torreense - Celtic | Gol a 1,55

Quota totale 4,43