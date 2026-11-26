Premier League, il pronostico di Nottingham-Chelsea: bonus finiti per Xabi Alonso
“Imbarazzante”, “Un vero choc”, addirittura “Mazziato”... questi sono solo alcuni dei commenti che la stampa inglese ha riservato al Chelsea dopo il clamoroso ko casalingo di sabato scorso (1-4) contro il Leeds.
Comparazione quota: Nottingham-Chelsea Goal
Un Chelsea che venerdì sera è chiamato a un anticipo di Premier League in casa del Nottingham Forest che, nonostante l’altrettanto clamoroso successo sul Manchester City (3-1) di due turni fa, continua a navigare in acque pericolosissime (è terz’ultimo in classifica a pari merito con il Sunderland con 9 punti totali all’attivo).
Di fronte due squadre che hanno assoluto bisogno di punti (i “Blues” sono precipitati all’ottavo posto), da provare il Goal offerto a 1.65 da Eplay24, a 1.60 da MarathonBet, a 1.55 da BetFlag.
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