Un ruolino di marcia casalingo assai brillante (4 vittorie e un pareggio) insieme ad altri 5 punti conquistati lontani dal Weserstadion (compreso un 2-2 sul campo del Dortmund) consentono al Werder , quest’anno, di occupare al momento il sesto posto in classifica. Una posizione che, a -1 dal Leverkusen e -3 dal Lipsia, potrebbe migliorare ancora, almeno per una notte, visto che stasera all’undici di Brema, nel consueto anticipo del venerdì della Bundesliga , tocca ospitare il M’gladbach , fanalino di coda del campionato. Ecco il pronostico di Werder Brema-Borussia M'gladbach .

Comparazione quote: Werder-M'gladbach segno 1

Il Borussia, dopo 10 giornate, ha messo insieme soltanto 4 punti dopo 6 ko di fila iniziali (vittoria 3-2 a Stoccarda e pareggio casalingo a reti inviolate contro il Paderborn). Una piccola parentesi a cui hanno poi fatto seguito altre due sconfitte nelle ultime due esibizioni. Il Werder, ad eccezione dell’ultima trasferta, è fin qui sempre andato a segno almeno una volta mantenendo la propria rete inviolata soltanto nelle ultime due gare casalinghe contro Hoffenheim e Amburgo.

Il M’gladbach ha, nel complesso, realizzato 12 reti incassandone la bellezza di 26 che ne fanno, insieme a quella dell’Union (penultimo) la peggior difesa del torneo. Con queste premesse il quadro appare abbastanza chiaro e, a meno di sorprese clamorose, tutto converge in direzione del segno 1, in lavagna a 1.73 su Eplay24, a 1.70 su Bet365, a 1.67 su Snai.